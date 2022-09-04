Вице-президент Федерации баскетбола Турции – о нападении на Коркмаза после игры с Грузией: «Если нам не предоставят записи с камер наблюдения, мы покинем Евробаскет»

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан по окончании матча против Грузии (83:88 2ОТ) заявил, что сборная покинет Евробаскет, если им не будут предоставлены необходимые видеозаписи инцидента, который произошел во время игры.

«Когда Коркмаз шел по коридору в раздевалку с наши тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удаленным игроком и полицией. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией.

Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам ФИБА. Не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам предоставят все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если нам не предоставят записи с камер, мы покинем турнир», – заявил Онан.

За 4:48 до конца четвертой четверти встречи между Коркмазом и Санадзе произошла потасовка, в результате которой игрока были удалены с площадки.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, трое грузинских игроков, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении – это Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и сам Санадзе.

Сборная Турции также подала официальный протест на исход матча из-за того, что во время инцидента на счетчике времени пропали 22 секунды.

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