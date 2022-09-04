Франц Вагнер эффектно накрыл лэй-ап Игнаса Браздейкиса

Форвард сборной Германии Франц Вагнер стал автором одного из самых ярких моментов матча против команды Литвы, эффектно накрыв лэй-ап .

Германия обыграла Литву во втором овертайме (109:107 2ОТ) в третьем матче чемпионата Европы-2022 и лидирует в группе B с показателем 3-0.

Вагнер стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 32 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.

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