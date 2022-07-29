Марк Стейн: «Леброн по-прежнему очень хочет, чтобы Ирвинг занял место Уэстбрука в «Лейкерс»

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По словам инсайдера Марка Стейна, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по-прежнему очень хочет, чтобы Кайри Ирвинг занял место Расселла Уэстбрука в лос-анджелесской команде.

Согласно сообщениям СМИ, у Джеймса не самые лучшие отношения с Уэстбруком, и большую роль в этом сыграло желание Леброна воссоединиться с Кайри. 

Джеймс и Ирвинг вместе выиграли чемпионат в 2016 году в составе «Кливленда».

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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