Марк Стейн: «Леброн по-прежнему очень хочет, чтобы Ирвинг занял место Уэстбрука в «Лейкерс»

По словам инсайдера Марка Стейна, звездный форвард по-прежнему очень хочет, чтобы занял место в лос-анджелесской команде.

Согласно сообщениям СМИ, у Джеймса не самые лучшие отношения с Уэстбруком, и большую роль в этом сыграло желание Леброна воссоединиться с Кайри.

Джеймс и Ирвинг вместе выиграли чемпионат в 2016 году в составе «Кливленда».

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе