Управленец НБА: «Хилд и Тернер увеличат шансы «Лейкерс» на 5 процентов. Вместе с ними нужен и Кайри»

Неназванный управленец НБА порассуждал на тему возможного усиления за счет обменов.

«Что могут дать «Лейкерс» Хилд и Тернер? Они увеличат шансы команды на победу в чемпионате на 5 процентов. За это можно отдать один защищенный пик первого раунда, но точно не два.

Возможно, если им удастся договориться сразу с «Нетс» и «Пэйсерс», получить Кайри, Тернера и Бадди, то это будет стоит двух пиков. Такая сделка могла бы сэкономить кучу денег, а «Индиане» принести два пика, но не факт, что они решат помогать Леброну в борьбе за титул», – рассказал менеджер.

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