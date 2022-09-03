Мустафа Фалль: «Чувствую себя все лучше, скоро дебютирую на Евробаскете»

Центровой сборной Франции Мустафа Фалль заявил, что близок к возвращению в строй после травмы.

Фалль пропустил последние несколько недель подготовки к турниру, восстанавливаясь от повреждения. Его включили в заявку в последний момент.

«Чувствую себя все лучше. С каждым днем набираю форму. На этой неделе я начал играть. Но мы не торопимся. Обсуждаем с тренером, когда мне лучше вернуться. Возможно, это будет матч с Литвой, возможно, придется подождать до воскресенья. Пока точно не знаю», – заявил Фалль.

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