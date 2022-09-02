Игнас Браздейкис: «Некоторые фолы на Дончиче были сомнительными»

Форвард сборной Литвы Игнас Браздейкис поделился впечатлениями от игры против звезды сборной Словении Луки Дончича в первом матче Евробаскета-2022.

«Определенно, некоторые фолы на Дончиче были сомнительными. Безусловно. Вы же понимаете, что на такой суперзвезде арбитры будут свистеть фолы, так что просто нужно сохранять хладнокровие. Нельзя на этом зацикливаться.

Что было самым сложным в защите против Дончича? Ничего конкретного. Он хороший баскетболист, но я никого не выделяю, когда нахожусь на площадке. Это просто баскетбол», – сказал Браздейкис.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА