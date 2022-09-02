Сборной Словении пришлось добираться на первый матч Евробаскета на такси, поскольку водитель командного автобуса оказался пьян

Сербское издание Novosti.rs назвало причину вчерашнего инцидента со сборной Словении.

Согласно источнику, действующим чемпионам Европы пришлось ловить такси, чтобы добраться до арены на стартовый матч Евробаскета-2022 против Литвы, из-за того, что водитель командного автобуса оказался пьян и не мог управлять транспортным средством.

Как рассказал в Twitter капитан словенцев Горан Драгич, команда ждала автобус 20 минут, после чего было решено поймать местное такси.

Сборная Словении прибыла на матч вовремя и успешно стартовала на турнире, одержав победу над Литвой со счетом 92:85.

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