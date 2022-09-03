Руди Гобер: «С Литвой будет очень непросто, серьезный вызов для Франции»

Центровой сборной Франции Руди Гобер поделился ожиданиями от второго матча на Евробаскете-2022 против команды Литвы.

Обе сборные начали турнир с поражений.

«У Литвы очень сильная команда. С ними всегда трудно играть. Литовцы всегда отчаянно борются, играют друг за друга. Это серьезный вызов для Франции.

У нас очень сильная группа. Каждое владение имеет значение. Матчи группового этапа помогут нам, мы станем сильнее. Мне кажется, три или четыре сборные из нашей группы будут в четвертьфинале как минимум», – заявил Гобер.

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