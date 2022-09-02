«Юта» ведет переговоры по Богдановичу, Конли и Кларксону

Теги возможные переходы НБА Юта Майк Конли Боян Богданович Джордан Кларксон Баскетбол

«Юта» продолжает вести переговоры о возможных обменах с участием опытных игроков Бояна Богдановича, Майка Конли и Джордана Кларксона, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

В межсезонье-2022 «Юта» начала процесс перестройки, обменяв лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла, получив в этих сделках большое количество драфт-пиков.

«Джаз» уже сравнялся с «Оклахомой» по количеству пиков первого раунда на ближайших семи драфтах. У двух клубов Западной конференции по 15 пиков первого раунда.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял Донована Митчелла

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