Вернон Максвелл – болельщикам «Юты»: «Следующие три сезона будут ужасными»

Двукратный чемпион в составе «Хьюстона» Вернон Максвелл в очередной раз критически отозвался о «Джаз» после обмена лидера команды Донована Митчелла в «Кавальерс».

«Донован Митчелл, мои поздравления. Ты заслуживаешь того, чтобы быть поближе к цивилизации.

Хочу обратиться к поклонникам «Юты». Следующие три сезона будут ужасными, и вы это заслужили», – написал Максвелл в твиттере.

Скандально известный Максвелл, который по ходу карьеры успел подраться с болельщиком и одноклубником Гэри Пэйтоном, невысокого мнения о «Джаз» и штате Юта. Он называл поклонников команды «домашними животными» и обвинял в «оскорблениях на расовой почве».

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла