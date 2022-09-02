Боян Богданович: «Это мой последний турнир за сборную Хорватии»

Форвард «Юты» заявил, что нынешний чемпионат Европы, вероятно, станет его последним выступлением за сборную Хорватии.

«Хорватия не будет играть на чемпионате мира в следующем году. Судя по нынешнему положению дел, возможно, следующий наш крупный турнир состоится через три года, к тому времени у меня уже будет приличный возраст.

Думаю, что это мой последний турнир, мои последние матчи за сборную Хорватии», – сказал 33-летний Богданович.

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