Брайан Уиндхорст: «Митчелл бегал и кричал от радости, когда узнал об обмене в «Кливленд»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о реакции защитника Донована Митчелла на обмен из «Юты» в «Кливленд».

«Донован Митчелл хорошо вписывается в «Кливленд», ему подходит эта команда. Я не скажу вам, откуда у меня эта информация, но мне известно, как он отреагировал, когда узнал об обмене. Когда Митчелл узнал о сделке – в тот момент он был на поле для гольфа – а также о том, что Мобли, Джарретт Аллен, Дариус Гарлэнд и Кевин Лав не задействованы в обмене и остаются, то начал бегать и кричать от радости. Он был в восторге.

Не сомневаюсь, что в случае обмена в , в родной город, Донован был бы очень рад. Но после этого обмена он был в невероятном восторге», – рассказал Уиндхорст.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла