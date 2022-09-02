«Финикс» заинтересован в приобретении Бояна Богдановича

хочет приобрести защитника «Юты» .

Как сообщает Arizona Sports, «Санз» связывались с «Джаз» после обмена звездного Донована Митчелла, чтобы обсудить вариант с 33-летним хорватским игроком.

Отмечается, что помимо драфт-активов «Финиксу» для уравнивания зарплат (19,3 миллиона долларов у Богдановича в следующем сезоне) в возможной сделке необходимо включить в пакет двух игроков.

Богданович в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла