Словения одержала 10 подряд побед на Евробаскетах. Это удавалось только 10 странам

Вчера сборная Словения одержала 10-ю подряд победу на чемпионатах Европы и стала десятой национальной командой, которой это удалось, в истории турнира.

В первый игровой день Евробаскета-2022 действующий чемпион Европы Словения взяла верх над Литвой – 92:85. Лидер команды Лука Дончич отметился 14 очками, 10 передачами и 6 подборами.

Ранее серии из десяти подряд побед на Евробаскетах удавались сборным Египта, Испании, Франции, Италии, Литвы, России, СССР, Чехословакии и Югославии, сообщает BasketNews.

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