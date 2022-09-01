Майк Тоби: «Не думаю, что таксист нас узнал»

Центровой сборной Словении Майк Тоби после победы над Литвой в первом матче Евробаскета-2022 (92:85) рассказал, как команда добиралась до арены на такси.

«Вы знаете про такси? А, Горан написал об этом в Twitter?

Надеюсь, на следующий матч мы поедем на автобусе. Не знаю, что случилось, они не приехали. Мы не стали их ждать.

Не думаю, что таксист нас узнал. Он ехал очень медленно. Мы говорили: «Эй, погнали, мы поторопимся, чувак». Но готов поспорить, он не понял, кто мы», – рассказал Тоби.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА