Горан Драгич: «Хотел бы выиграть медаль вместе с братом»

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Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич признался, что хотел бы выиграть медаль чемпионата Европы 2022 года вместе с братом Зораном.

«Я счастлив, что снова играю на Евробаскете. Я старый, мне 36. Ноги уже не те, что были пять лет назад.

В 2017 году, когда мы выиграли золото, мой брат травмировался и не смог нам помочь. Этот Евробаскет — один из самых сложных, но мы приехали сюда с большими ожиданиями, и я определенно хотел бы выиграть медаль вместе с братом», – сказал Горан.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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