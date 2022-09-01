14+10+6 от Луки Дончича помогли Словении обыграть Литву

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич помог своей команде одержать победу над Литвой в первый игровой день чемпионата Европы 2022 года.

Действующие чемпионы Европы в упорной борьбе взяла верх над литовцами – 92:85.

Дончич принес Словении 14 очков, 10 передач, 6 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 4 из 14 с игры, 1 из 8 из-за дуги, 5 из 8 с линии штрафных.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Тоби с 24 очками, добавил 19.

У литовцев отличились (19 очков) и (18 очков).

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