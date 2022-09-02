Эргин Атаман – о пустых трибунах в Тбилиси: «Это похоже на турнир U16. Что мы здесь делаем?»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался по поводу пустых трибун на арене в Тбилиси, где проходят матчи группы А Евробаскета-2022.

Игру Испания – Болгария смотрели 500 человек, на матч Турция – Черногория пришли 1500 зрителей.

«После многих лет в Евролиге подобный опыт в такого рода турнире… Для некоторых игроков такая атмосфера... Я не знаю, как можно себя чувствовать. В НБА и Евролиге на аренах особая атмосфера. Сегодня вечером мы увидели только 100 зрителей.

Это не добавляет эмоций. Наверное, во время игры против Грузии их будет больше. Баскетбол хорош, когда болельщики и люди на площадке наслаждаются процессом. В чем разница между турниром U18 и Евробаскетом? На паркете множество игроков Евролиги и НБА, но арена пуста.

Что-то должно измениться в будущем. Довольны ли вы подобной атмосферой после просмотра матчей НБА, Евролиги? Это было похоже на турнир молодежных сборных – U16, U18.

В такой атмосфере трудно сосредоточиться. Думаю, не только мне и игрокам, но даже вам, журналистам. Возможно, в будущем мы должны найти какие-то решения. В футбол играют по такой же системе, но на каждой игре мы видим полные арены. Здесь же пусто. Что мы здесь делаем? Для чего мы здесь? Изначально ведь для того, чтобы наслаждаться и играть в баскетбол.

Я горжусь тем, что работаю тренером сборной Турции, но сейчас говорю о системе. Что-то должно измениться. Мы играем на чемпионате Европы при пустых аренах. Для чего? Баскетбол – это шоу. Это шоу-бизнес. Мы играем для людей. Я всегда говорю то, что чувствую. Сегодня вечером в такой атмосфере я чувствовал, что тренирую юношескую команду», – заявил Атаман.

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