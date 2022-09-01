Трехочковый Джонатана Табу за 3 секунды до конца овертайма принес Бельгии победу над Грузией

Разыгрывающий сборной Бельгии Джонатан Табу стал героем первого матча своей команды на Евробаскете-2022 против Грузии (79:76).

36-летний игрок конголезского происхождения забросил победный трехочковый за 3 секунды до конца овертайма. У Дуды Санадзе был шанс сравнять счет в последней атаке, но грузинский форвард промахнулся из-за дуги.

Табу завершил матч с 14 очками (4 из 8 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 5 подборами и 2 передачами.

Сборная Грузии совершила рывок 16:1 в четвертой четверти матча и смогла перевести игру в овертайм.

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