Сандро Мамукелашвили вколотил сверху через Исмаэля Бако

Тяжелый форвард сборной Грузии Сандро Мамукелашвили стал автором одного из самых зрелищных моментов первого игрового дня чемпионата Европы-2022.

Грузинский бигмен исполнил мощный данк одной рукой через центрового сборной Бельгии Исмаэля Бако.

Эпизод случился во время рывка сборной Грузии 16:1 в четвертой четверти. Матч закончился победой Бельгии в овертайме – 79:76.

Мамукелашвили стал самым результативным в своей команде, набрав 18 очков и сделав 13 подборов.

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