Джонатан Табу: «Приятно было заставить трибуны замолчать»

Разыгрывающий сборной Бельгии Джонатан Табу поделился впечатлениями от победного трехочкового броска в матче против команды Грузии (79:76 ОТ) в Тбилиси в первый игровой день -2022.

«Мне показалось, что я должен совершить этот бросок, чтобы выиграть матч. Приятно было заставить трибуны замолчать.

Победа в первом матче Евробаскета против хозяев — это здорово. Я знаю, что теперь у нас больше уверенности, но я также знаю по своему опыту, что это еще не конец.

Нам нужно перезагрузиться, как будто у нас нет этой победы, потому что когда-то мы уже выигрывали первый матч, а потом проигрывали все остальные. Так что на этот раз мы должны сохранить концентрацию», – сказал 36-летний игрок.

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