«Нью-Йорк» объявил о продлении контракта с Ар Джей Барреттом

официально объявил о продлении контракта с атакующим защитником (22 года, 198 см).

По информации инсайдеров, стороны заключили соглашение на 4 года и 120 миллионов долларов. Оно вступит в силу в 2023 году.

Сделка делает 22-летнего Барретта самым молодым «100-миллионым игроком» в истории «Никс».

В межсезонье «Нью-Йорк» вел переговоры с «Ютой» по обмену Донована Митчелла, клуб строил свое предложение вокруг Барретта. О продлении экс-игрока Дьюка «Никс» объявили буквально через несколько минут после известия о переходе звезды «Джаз» в «Кавальерс».

Барретт в минувшем сезоне набирал 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру. Он был выбран под 3-м номером на драфте-2019.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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