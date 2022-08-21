«Никс» сомневаются в максимальном продлении Ар Джея Барретта

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Переговоры «Нью-Йорка» с форвардом Ар Джей Барреттом о новом соглашении могут затянуться.

Второй пик драфта-2019 претендует на максимальное продление контракта с суммарной зарплатой платой 185 миллионов долларов.

Как сообщает New York Post, в клубе не до конца уверены, что Барретт заслуживает максимальную зарплату.

Также отмечается, что «Никс» могут включить форварда в сделку по приобретению лидера «Юты» Донована Митчелла.

В прошлом сезоне Ар Джей набирал 20 очков, а также совершал 5,8 подбора и 3 передачи в среднем за матч.

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