Том Тибодо предпочел бы обменять Ар Джея Барретта, а не Квентина Граймса

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В лиге считают, что главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо предпочел бы отдать Ар Джея Барретта, а не Квентина Граймса в сделке по приобретению защитника «Юты» Донована Митчелла, сообщает The New York Post.

22-летний атакующий защитник Граймс провел успешный дебютный сезон в НБА и хорошо выглядел в Летней лиге. Считается, что Граймс лучше Барретта в обороне и трехочковых бросках.

Президент «Джаз» Дэнни Эйндж также надеется, что Граймс станет частью перестройки команды.

«Юта» и «Нью-Йорк» возобновили переговоры по обмену Митчелла. «Никс» приостановили контакты в июле после того, как Эйндж потребовал за игрока семь активов, включая пики первого раунда будущих драфтов и игроков.

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