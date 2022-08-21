Том Тибодо предпочел бы обменять Ар Джея Барретта, а не Квентина Граймса

В лиге считают, что главный тренер предпочел бы отдать , а не Квентина Граймса в сделке по приобретению защитника «Юты» , сообщает The New York Post.

22-летний атакующий защитник Граймс провел успешный дебютный сезон в и хорошо выглядел в Летней лиге. Считается, что Граймс лучше Барретта в обороне и трехочковых бросках.

Президент «Джаз» Дэнни Эйндж также надеется, что Граймс станет частью перестройки команды.

«Юта» и «Нью-Йорк» возобновили переговоры по обмену Митчелла. «Никс» приостановили контакты в июле после того, как Эйндж потребовал за игрока семь активов, включая пики первого раунда будущих драфтов и игроков.

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?