Донован Митчелл продолжит карьеру в «Кливленде»

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла (25 лет, 185 см) в результате обмена с «Ютой», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Джаз» получит от «Кавальерс» разыгрывающего Коллина Секстона (23 года, 185 см), финского форварда Лаури Маркканена (25, 213), атакующего защитника Очаи Агбаджи (22, 196), три незащищенных драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.

Секстон перешел в «Юту» по схеме «сайн-энд-трейд». Со свободным агентом был подписан полностью гарантированный четырехлетний контракт на 72 миллиона долларов.

Митчелл был выбран под 13-м номером драфта-2017 и провел за «Юту» первые пять сезонов карьеры. Показатели защитника в сезоне-2021/22 составили 25,9 очка, 4,2 подбора, 5,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем за матч.

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