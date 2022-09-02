«Никс» за Митчелла предлагали «Юте» Барретта, Топпина, Робинсона и три пика

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». На Митчелла также претендовал , который начал переговоры с «Джаз» еще в июле.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, изначальное предложение «Никс» по Митчеллу включало молодых игроков , и , а также три незащищенных пика первого раунда.

«Юта» отклонила предложение «Нью-Йорка», после чего Робинсон подписал продление контракта на 60 миллионов долларов. Позже «Никс» договорились о продлении соглашения с Барреттом.

«Джаз» получит от «Кавальерс» разыгрывающего Коллина Секстона, финского форварда Лаури Маркканена, атакующего защитника Очаи Агбаджи, три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).

Митчелл был выбран под 13-м номером драфта-2017 и провел за «Юту» первые пять сезонов карьеры. Показатели защитника в сезоне-2021/22 составили 25,9 очка, 4,2 подбора, 5,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем за матч.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла