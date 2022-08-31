«Никс» надеются выменять Донована Митчелла без участия в сделке Ар Джей Барретта

надеется, что сможет завершить сделку по приобретению защитника «Юты» , не включая в обмен , сообщает журналист New York Post Марк Берман.

По словам источников, «Никс» не стали бы продлевать контракт Барретта, если бы считали, что это лишит их возможности выменять Митчелла.

«Никс» и Барретт договорились о продлении контракта на 4 года и 120 миллионов долларов.

Новый контракт Барретта, который был одним из ключевых активов в предложении «Никс» по Митчеллу, вынуждает стороны начинать переговоры заново. Теперь им будет гораздо сложнее организовать сделку с точки зрения уравновешивания зарплат задействованных игроков.

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