«Никс» надеются выменять Донована Митчелла без участия в сделке Ар Джей Барретта

«Нью-Йорк» надеется, что сможет завершить сделку по приобретению защитника «Юты» Донована Митчелла, не включая в обмен Ар Джей Барретта, сообщает журналист New York Post Марк Берман.
По словам источников, «Никс» не стали бы продлевать контракт Барретта, если бы считали, что это лишит их возможности выменять Митчелла.
«Никс» и Барретт договорились о продлении контракта на 4 года и 120 миллионов долларов.
Новый контракт Барретта, который был одним из ключевых активов в предложении «Никс» по Митчеллу, вынуждает стороны начинать переговоры заново. Теперь им будет гораздо сложнее организовать сделку с точки зрения уравновешивания зарплат задействованных игроков.