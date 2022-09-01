Скотт Поллард – Кевину Дюрэнту: «Заткнись и стучи мячом»

Бывший игрок НБА Скотт Поллард резко высказался о требовании звезды «Бруклина» уволить генерального менеджера клуба Шона Маркса и главного тренера .

«Я слышал, что он хотел уволить генерального менеджера и тренера. Ты только что получил 190 миллионов или что-то в этом роде. Прости, но заткнись и стучи мячом, чувак», – сказал Поллард.

Летом прошлого года Дюрэнт продлил контракт с «Нетс» на четыре года и 198 млн долларов. Новый контракт начал действовать в 2022 году.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?