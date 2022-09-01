Амаре Стаудемайр: «Кевин Дюрэнт неэгоистичный игрок. Он хочет побеждать»

Бывший ассистент главного тренера «Бруклина» Амаре Стаудемайр заступился за звезду команды Кевина Дюрэнта, которого критикуют за то, что он в начале межсезонья попросил об обмене и потребовал уволить главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера клуба Шона Маркса, а спустя несколько месяцев согласился остаться.
«У тренеров и звездных игроков всегда бывают взлеты и падения.
Стив Нэш неэгоистичный игрок. Кевин Дюрэнт тоже неэгоистичный игрок. Он хочет побеждать. Он хочет делать своих партнеров по команде лучше», – сказал Стаудемайр.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?