Амаре Стаудемайр: «Кевин Дюрэнт неэгоистичный игрок. Он хочет побеждать»

Бывший ассистент главного тренера «Бруклина» заступился за звезду команды , которого критикуют за то, что он в начале межсезонья попросил об обмене и потребовал уволить главного тренера и генерального менеджера клуба Шона Маркса, а спустя несколько месяцев согласился остаться.

«У тренеров и звездных игроков всегда бывают взлеты и падения.

Стив Нэш неэгоистичный игрок. Кевин Дюрэнт тоже неэгоистичный игрок. Он хочет побеждать. Он хочет делать своих партнеров по команде лучше», – сказал Стаудемайр.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?