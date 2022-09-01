Журналист Боб Райан: «Не хочу, чтобы «Бостон» побеждал с Дюрэнтом в составе. К черту этого говнюка»

Журналист Boston Globe Боб Райан признался, что не хотел бы видеть в бостонской команде звездного форварда «Нетс» , который по ходу межсезонья просил обменять его.

«Не хочу, чтобы побеждал с Дюрэнтом в составе. Не хочу, чтобы он был в команде. Предпочитаю болеть за нынешний состав, мы собрали этот коллектив и вырастили. Я люблю эту команду. Не хочу побеждать с этим говнюком, а ведь он именно такой!

Мне не нужны победы с этим парнем. К черту его! Давайте попробуем сделать это с нынешним составом. Теоретически они достаточно хороши для того, чтобы побеждать», – заявил Райан.

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