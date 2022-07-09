Президент «Црвены Звезды»: «Ласо отказался возглавить команду по медицинским причинам»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Пабло Ласо Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Кович заявил, что клуб предлагал контракт испанскому тренеру Пабло Ласо.

«Реал» недавно расторг контракт с Ласо после перенесенного специалистом инфаркта. Пабло при этом заявил, что в состоянии тренировать профессиональные команды.

«У нас была идея пригласить Ласо после того, как он покинул «Реал». Мы предложили ему контракт, но получили ответ, что ситуация с его здоровьем не позволяет ему переехать в Белград», – заявил Кович.

Новым главным тренером «Звезды» стал Владимир Йованович.

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