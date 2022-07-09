Президент «Црвены Звезды»: «Ласо отказался возглавить команду по медицинским причинам»

Президент Небойша Кович заявил, что клуб предлагал контракт испанскому тренеру .

«Реал» недавно расторг контракт с Ласо после перенесенного специалистом инфаркта. Пабло при этом заявил, что в состоянии тренировать профессиональные команды.

«У нас была идея пригласить Ласо после того, как он покинул «Реал». Мы предложили ему контракт, но получили ответ, что ситуация с его здоровьем не позволяет ему переехать в Белград», – заявил Кович.

Новым главным тренером «Звезды» стал Владимир Йованович.

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