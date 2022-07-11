Пабло Ласо опроверг информацию о контактах с «Црвеной Звездой» и отклоненном предложении возглавить клуб

Президент «Црвены Звезды» Небойша Кович заявил, что клуб предлагал контракт испанскому тренеру Пабло Ласо, но получил отказ.
Испанский специалист и его представители отвергли информацию о любых контактах с «Црвеной Звездой» и отклоненном предложении возглавить сербский клуб.
Кович заявил, что Ласо якобы отказался от работы в Сербии, так как не может покинуть Испанию по «медицинским причинам».
«Реал» недавно расторг контракт с Ласо после перенесенного специалистом инфаркта. Пабло при этом заявил, что в состоянии тренировать профессиональные команды.
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