Хорхе Гарбахоса: «Любая сборная хотела бы видеть во главе такого тренера, как Ласо»

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Президент Испанской федерации баскетбола Хорхе Гарбахоса высоко отозвался о бывшем главном тренере «Реала» Пабло Ласо.

Мадридский клуб решил расстаться с Ласо после перенесенного им инфаркта, хотя специалист уверяет, что готов работать.

«Это был сюрприз, никто не ожидал такого поворота. Мое мнение о Пабло как о тренере и как о человеке на максимальном уровне – пять с плюсом. Он покинул «Реал» при необычных обстоятельствах, мне сложно дать в этом вопросе квалифицированную оценку.

У Серджо Скариоло контракт до 2024 года, но Пабло Ласо – тренер, которого хотела бы видеть у себя любая команда и любая национальная сборная. Тем не менее, мы в восторге от Серджо», – заявил Гарбахоса.

Ранее сообщалось, что Скариоло может вынужденно покинуть сборную Испании после Евробаскета-2022 из-за клубной работы и совпадения календарей национальных команд и Евролиги.

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