Руди Гобер: «Новицки стал большим вдохновлением для всех нас, кто вырос в Европе и пытался пробиться в НБА»

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» рассказал, какие ассоциации вызывает у него имя легенды немецкого баскетбола .

«Вдохновение. Просто большое вдохновение для всех нас, особенно для тех, кто вырос в Европе и пытался пробиться в . Его преданность игре, дух соперничества, большое сердце и характер. Это потрясающе для европейского баскетбола и баскетбола в целом.

Надеюсь, что когда завершу карьеру, я буду вдохновлять столько же людей, сколько он вдохновил за свою жизнь и карьеру. Он стал отличным примером для всех нас», – сказал Гобер.

Сегодня, в день открытия Евробаскета-2022, перед началом матча Германия – Франция состоится церемония вывода из обращения 14-го номера, под которым Новицки играл за национальную команду.

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