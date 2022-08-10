Дирк Новицки: «Идея сборной Германии вывести мой номер из обращения стала для меня сюрпризом»

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Сборная Германии объявила, что выведет из обращения номер 14, под которым играл легендарный форвард Дирк Новицки.

Церемония состоится 1 сентября перед матчем открытия Евробаскета-2022 между сборными Германии и Франции в Кельне.

Это первый случай в истории, когда национальная команда выводит из обращения игровой номер. По старым правилам ФИБА сборные могли использовать только 12 номеров (с 3 по 15).

Новицки помог Германии завоевать «бронзу» чемпионата мира-2002 и «серебро» Евробаскета-2005.

«Для меня было честью узнать о такой идее немецкой федерации. Это был приятный сюрприз. С нетерпением жду захватывающих матчей Евробаскета. Надеюсь, что болельщики в Кельне и Берлине заполнят арены и обеспечат великолепную атмосферу», – прокомментировал событие Новицки.

В январе этого года игровой номер Дирка был также выведен «Далласом», с которым форвард стал чемпионом НБА в 2011 году.

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