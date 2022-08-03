Паоло Банкеро назвал пятерку лучших европейцев в истории НБА

Форвард Паоло Банкеро назвал пятерку лучших игроков из Европы, которые выступали в НБА.

По мнению Банкеро, в символическую сборную входят разыгрывающие Тони Паркер (Франция) и (Словения), форварды (Греция) и (Германия), а также центровой (Сербия).

Первый пик драфта-2022 недавно заявил, что намерен выступать за сборную Италии. 19-летний баскетболист может сыграть на Евробаскете-2022 в сентябре.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить