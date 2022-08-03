Паоло Банкеро назвал пятерку лучших европейцев в истории НБА

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Форвард «Орландо» Паоло Банкеро назвал пятерку лучших игроков из Европы, которые выступали в НБА.

По мнению Банкеро, в символическую сборную входят разыгрывающие Тони Паркер (Франция) и Лука Дончич (Словения), форварды Яннис Адетокумбо (Греция) и Дирк Новицки (Германия), а также центровой Никола Йокич (Сербия).

Первый пик драфта-2022 недавно заявил, что намерен выступать за сборную Италии. 19-летний баскетболист может сыграть на Евробаскете-2022 в сентябре.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

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