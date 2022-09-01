В Кельне изготовили шоколадную статую Дирка Новицки

Скульптор Андреас Хоферик изготовил из шоколада статую легендарного баскетболиста и сборной Германии Дирка Новицки.

Произведение было представлено в музее шоколада в Кельне. В четверг Германии проведет в городе матч открытия Евробаскета-2022 против Франции.

Перед началом встречи состоится церемония вывода из обращения 14-го номера, под которым играл Новицки. Это первый случай в истории для национальных команд.

Новицки помог Германии завоевать «бронзу» чемпионата мира-2002 и «серебро» Евробаскета-2005.

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022