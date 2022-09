Сегодня начинается Евробаскет-2022: состав участников и расписание

Сегодня стартует 41-й в истории чемпионат Европы по баскетболу, турнир продлится до 18 сентября. Групповой этап пройдет в четырех странах – Грузии, Германии, Италии и Чехии.

За трофей будут бороться 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть участников. Действующий чемпион – Словения.

Все команды проведут по пять матчей на групповом этапе, в плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Стадия плей-офф стартует 10 сентября.

Состав участников Евробаскета

Группа A (матчи пройдут в Грузии): Бельгия, Грузия, Турция, Черногория, Болгария, Испания.

Группа B (матчи пройдут в Германии): Германия, Босния и Герцеговина, Франция, Венгрия, Словения, Литва.

Группа C (матчи пройдут в Италии): Италия, Великобритания, Греция, Хорватия, Эстония, Украина.

Группа D (матчи пройдут в Чехии): Нидерланды, Польша, Сербия, Чехия, Финляндия, Израиль.

Расписание матчей группового этапа

1 сентября Группа A (14:30 мск) Испания – Болгария Группа B (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия Группа A (17:15) Турция – Черногория Группа B (18:15) Словения – Литва Группа A (20:00) Бельгия – Грузия Группа B (21:30) Франция – Германия

2 сентября Группа D (15:00) Израиль – Финляндия Группа C (15:15) Украина – Великобритания Группа C (18:00) Хорватия – Греция Группа D (18:30) Польша – Чехия Группа C (22:00) Италия – Эстония Группа D (22:00) Сербия – Нидерланды

3 сентября Группа A (14:30) Черногория – Бельгия Группа D (15:00) Финляндия – Польша Группа C (15:15) Великобритания – Хорватия Группа B (15:30) Германия – Босния и Герцеговина Группа A (17:15) Болгария – Турция Группа C (18:00) Эстония – Украина Группа D (18:30) Чехия – Сербия Группа B (18:45) Литва – Франция Группа A (20:00) Грузия – Испания Группа B (21:30) Венгрия – Словения Группа C (22:00) Греция – Италия Группа D (22:00) Нидерланды – Израиль

4 сентября Группа A (14:30) Болгария – Черногория Группа B (15:30) Литва – Германия Группа A (17:15) Испания – Бельгия Группа B (18:45) Словения – Босния и Герцеговина Группа A (20:00) Турция – Грузия Группа B (21:30) Франция – Венгрия

5 сентября Группа D (15:00) Польша – Израиль Группа C (15:15) Хорватия – Эстония Группа C (18:00) Великобритания – Греция Группа D (18:30) Чехия – Нидерланды Группа C (22:00) Украина – Италия Группа D (22:00) Сербия – Финляндия

6 сентября Группа A (14:30) Бельгия – Турция Группа D (15:00) Нидерланды – Польша Группа C (15:15) Эстония – Великобритания Группа B (15:30) Босния и Герцеговина – Франция Группа A (17:15) Черногория – Испания Группа C (18:00) Греция – Украина Группа B (18:15) Венгрия – Литва Группа D (18:30) Финляндия – Чехия Группа A (20:00) Грузия – Болгария Группа B (21:30) Германия – Словения Группа C (22:00) Италия – Хорватия Группа D (22:00) Израиль – Сербия

7 сентября Группа A (14:30) Турция – Испания Группа B (16:30) Литва – Босния и Герцеговина Группа A (17:15) Болгария – Бельгия Группа B (18:15) Франция – Словения Группа A (20:00) Грузия – Черногория Группа B (21:30) Венгрия – Германия Группа D (15:00) Финляндия – Нидерланды

8 сентября Группа C (15:15) Хорватия – Украина Группа C (18:00) Эстония – Греция Группа D (18:30) Чехия – Израиль Группа C (22:00) Великобритания – Италия Группа D (22:00) Сербия – Польша.

В России отдельные игры будет показывать холдинг «Матч ТВ» (сайт «Матч ТВ» и телеканал «Матч! Арена»).

У международной федерации есть платформа courtside1891.basketball, на которой при покупке платной подписки можно посмотреть все матчи турнира.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022