Горан Драгич: «Попали в «группу смерти», но это только добавляет мотивации»

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич оценил расклад сил перед Евробаскетбом-2022.

«Этот Евробаскет будет одним из самых сложных. Все приехали на турнир. Было несколько травм, но предстоящий чемпионат Европы все равно будет одним из самых непростых.

Спортсмены любят соревноваться против сильнейших оппонентов. У нас одна из самых сложных групп. Ее называют «группой смерти», но это только добавляет мотивации.

Будет сложно, но интересно. Не можем дождаться, когда все начнется», – заявил Драгич.

Cловенской сборная начнет выступление на Евробаскете в группе B. Команде предстоят матчи против Германии, Венгрии, Литвы, Франции и Боснии и Герцеговины.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА