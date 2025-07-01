Карис Леверт – в «Детройте» (29 млн на два года)
Форвард продолжит карьеру в «Пистонс».
Леверт (30 лет, 198 см) договорился о подписании соглашения, по условиям которого заработает 29 млн долларов за 2 сезона.
В прошлом году Леверт был обменян из «Кливленда» в «Атланту». За «Хоукс» он набирал в среднем 14,9 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при 34% из-за дуги за 26,6 минуты на паркете.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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