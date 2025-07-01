Карис Леверт – в «Детройте» (29 млн на два года)

Форвард продолжит карьеру в «Пистонс».

Леверт (30 лет, 198 см) договорился о подписании соглашения, по условиям которого заработает 29 млн долларов за 2 сезона.

В прошлом году Леверт был обменян из «Кливленда» в «Атланту». За «Хоукс» он набирал в среднем 14,9 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при 34% из-за дуги за 26,6 минуты на паркете.