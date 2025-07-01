Тайус Джонс перейдет в «Орландо»

Разыгрывающий поможет «Мэджик» в следующем году.

Джонс (29 лет, 185 см) подпишет однолетний контракт на 7 млн долларов.

В прошлом сезоне Джонс выступал за «Финикс», в среднем набирая 10,2 очка, 5,3 передачи и 2,4 подбора при 41% из-за дуги.