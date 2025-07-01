Тайус Джонс перейдет в «Орландо»
Разыгрывающий поможет «Мэджик» в следующем году.
Джонс (29 лет, 185 см) подпишет однолетний контракт на 7 млн долларов.
В прошлом сезоне Джонс выступал за «Финикс», в среднем набирая 10,2 очка, 5,3 передачи и 2,4 подбора при 41% из-за дуги.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6599 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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