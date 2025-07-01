Мэтт Барнс: «Мэджик Джонсон вернется в «Лейкерс» вместе с Бобом Майерсом»

Барнс считает, что Джонсон снова будет участвовать в управлении «Лос-Анджелесом».

«С новыми владельцами – которые, очевидно, связаны с Мэджиком Джонсоном – а Мэджик, в свою очередь, связан с Робом (Пелинкой) в сделке по «Вашингтон Коммандерс»… Чуете, чем пахнет? Или я сошел с ума, если предположу, что Мэджик может в какой-то момент вернуться в «Лейкерс»? Возможно, вместе с Бобом Майерсом – тоже выпускником UCLA, гениальным создателем успеха «Голден Стэйт» – который сейчас сидит дома, получает чеки, эффектно выглядит на ESPN и владеет командами НФЛ», – сказал Барнс .

Семья Басс продала мажоритарную долю в «Лейкерс» за 10 миллиардов долларов бизнесмену Марку Уолтеру, владеющему бейсбольным клубом «Лос-Анджелес Доджерс». Мэджик Джонсон также входит в группу владельцев «Доджерс».

С 2017 по 2019 год Джонсон был президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс ».