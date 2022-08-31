Дени Авдия: «На Евробаскете будут команды сильнее нас, но мы тоже не лохи»

Форвард поделился ожиданиями от предстоящего Евробаскета-2022.

«Этот чемпионат Европы действительно сильный. Нам придется иметь дело со сборными, которые на бумаге лучше нас. Здесь будет много звездных игроков и хороших команд, но мы тоже не лохи. Мы умеем играть в баскетбол, у нас есть ребята, которые выступали в Евролиге и .

Мы играли с очень сильными соперниками, и все знают, с чем они столкнулись. Я хочу, чтобы мы вернулись с медалями. Для меня это было бы большим достижением», – заявил Авдия.

Израиль начнет выступление на групповом этапе матчами с Финляндией (2 сентября) и Нидерландами (3 сентября).

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