Брайан Уиндхорст: «Это начало конца для Леброна в «Лейкерс»
Инсайдер ESPN поделился мыслями о витающих вокруг Джеймса слухах.
«Не хочу, чтобы это прозвучало провокационно, но это просто факт. Это начало конца для Леброна и «Лейкерс». Как этот конец развяжется? Впечатляющим походом в плей-офф вместе с Лукой следующей весной? Может быть. Или что-то произойдет по ходу сезона? Тоже возможно», – сказал Уиндхорст.
После того, как Леброн Джеймс воспользовался опцией в контракте на 52,6 миллиона долларов, его агент Рич Пол заявил, что «Джеймс пристально следит за решениями «Лейкерс» в межсезонье, надеясь на построение команды, способной бороться за чемпионство». Это породило слухи о возможном уходе 40-летней звезды.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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