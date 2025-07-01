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Лука Гарза продолжит карьеру в «Бостоне»

Центровой переберется в «Селтикс».

Гарза подпишет двухлетний контракт на 5,5 млн долларов, оба сезона полностью гарантированы.

Последние три года Гарза провел в «Миннесоте», где в сезоне-24/25 набирал в среднем 3,5 очка, 1,4 подбора и 0,3 передачи за 5,6 минуты на паркете.  

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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