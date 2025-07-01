«Юта» гарантировала контракт Святослава Михайлюка на следующий сезон
Защитник продолжит играть за «Джаз».
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Юта» гарантировала соглашение Святослава Михайлюка (28 лет, 201 см) на сезон-2025/26. За него баскетболист получит 3,7 миллиона долларов.
Следующий сезон станет для Михайлюка вторым в составе «Джаз». В прошедшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 38 матчах (13 – в старте), набирая в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2 передачи за 20 минут на паркете.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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