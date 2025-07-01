Джейшон Тэйт останется в «Хьюстоне»
«Рокетс» намерены подписать форварда на один год.
По соглашению Тэйт получит 3 млн долларов.
В прошлом сезоне Тэйт набирал 3,6 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи за 11,3 минуты на паркете.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6595 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Майка Скотто
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