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Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»

Условия контракта пока неизвестны.

Шредер может перейти в «Кингс» по системе сайн-энд-трейд – «Детройт» заинтересован в том, чтобы получить Малика Монка.

В 28 матчах за «Пистонс» Шредер набирал в среднем 10,8 очка, 2,6 подбора и 5,3 передачи при 38% с игры и 30% из-за дуги.

«Сакраменто» станет 10-й командой для Шредера.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети журналиста The Athletic Фреда Катца
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