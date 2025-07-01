Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»

Условия контракта пока неизвестны.

Шредер может перейти в «Кингс» по системе сайн-энд-трейд – «Детройт » заинтересован в том, чтобы получить Малика Монка.

В 28 матчах за «Пистонс» Шредер набирал в среднем 10,8 очка, 2,6 подбора и 5,3 передачи при 38% с игры и 30% из-за дуги.

«Сакраменто » станет 10-й командой для Шредера .