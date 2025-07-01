Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»
Условия контракта пока неизвестны.
Шредер может перейти в «Кингс» по системе сайн-энд-трейд – «Детройт» заинтересован в том, чтобы получить Малика Монка.
В 28 матчах за «Пистонс» Шредер набирал в среднем 10,8 очка, 2,6 подбора и 5,3 передачи при 38% с игры и 30% из-за дуги.
«Сакраменто» станет 10-й командой для Шредера.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6812 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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