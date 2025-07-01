Коул Энтони и «Мемфис» работают над «решением, которое позволит игроку найти новую команду»

Защитник, видимо, покинет «Гриззлис».

Шэмс Чарания сообщил, что «Мемфис » и представители Коула Энтони работают над «решением, которое позволит команде освободить необходимое место в зарплатной ведомости для продления Джарена Джексона-младшего и даст Энтони возможность найти новую команду». Скорее всего, это означает выкуп контракта.

Коул Энтони оказался игроком «Гриззлис» в результате сделки по переходу Десмонда Бэйна в «Орландо».

В прошлом сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 67 матчах за «Орландо », набирая в среднем 9,4 очка, 3 подбора и 2,9 передачи при 42,4% попаданий с игры и 35,3% с трехочковой дистанции.