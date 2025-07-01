Бен Симмонс хочет получить контракт выше минимального
Защитник надеется найти команду, готовую потратить на него исключение.
По информации Лоу Мюррэя из The Athletic, Бен Симмонс рассчитывает получить контракт выше минимального. Баскетболист стал свободным агентом после истечения соглашения с «Клипперс».
Симмонс присоединился к «Лос-Анджелесу» в феврале и провел за команду 51 матч, набирая в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.
К концу серии плей-офф против «Денвера» Симмонс выпал из ротации «парусников».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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